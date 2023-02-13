Ünlü şefler, Gaziantep'teki depremzedeler için ocak başına geçti

Gönüllülerden oluşan ekiple, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e gelen Rafet İnce ve beraberindeki şefler, afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı.

Ünlü şefler, Gaziantep'teki depremzedeler için ocak başına geçti

Gönüllülerden oluşan ekiple, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e gelen Rafet İnce ve beraberindeki şefler, afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı.

Gaziantep'e gönüllü olarak gelen şef Rafet İnce ve yine gönüllülerden oluşan ekibi, depremzedeler için sıcak yemek çıkaracak.

Bülbülzade Vakfı'nın spor salonunu kısa sürede bir yemekhaneye dönüştürdüklerini söyledi.

Günlük 70 ila 100 bin kişiye yetecek kadar yemek çıkardıklarını belirten İnce, "Bu yemekler Antep'in, Hatay'ın ve Maraş'ın bütün ilçeleri ve köylerine kadar gidiyor. Bölgemizde birçok şef arkadaşımız buna destek veriyor. Biz buraya üç günlüğüne, beş günlüğüne gelmedik. Bizim burada olmamızın amacı, uzun sürecek bu süreci bizden sonra gelecek şef arkadaşlarımıza bu üssü kurarak yardımcı olmaktır." dedi.

Sadece insanlara yemek yapmadıklarının altını çizen İnce, "Günlük 3 bin patili dostlarımıza yetecek kadar da yemeği sağlıyoruz. İnsanlar gelip alabildiği gibi, patili dostlarımız için yemeklerini ormanlara, sokaklara ve gerekli yerlere bırakıyoruz, teslim ediyoruz. Destek sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ederim. Kızılay ve Bülbülzade Vakfı'na çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Koordinatör şef Çiğdem Alagök de ikinci ekibi ayarlamaya çalıştıklarını, üniversitelerle görüştüklerini, merkez mutfak seçilen Gaziantep'in uzun bir süre organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Şef Rüzgar Sünbül ise dört gündür bulundukları Gaziantep'e kaliteli yemek yapma niyetiyle geldiklerini belirterek, "Büyük otellere nasıl yemek yapıyorsak aynı şekilde yapıyoruz. Her gece yatmadan ağlıyorum. Üç saat uyuyorum. Bu duyguyla elimden geleni yapmalıyım diye düşünüyorum." dedi.

Yaklaşık 7 bin 400 genç organizasyonun arkasında

Anadolu Federasyonu Genel Başkanı Turgay Aldemir de Türkiye'nin 60'ın üzerinde önemli şefini vakıf gençlerinin de desteğiyle bir araya getirerek katkı sağladıklarını belirtti.

Şeflerin denetiminde yapılacak kaliteli yemeklerin insanlara ulaştırılacağına dikkati çeken Aldemir, "Kriz masası ve sahada bulunan yaklaşık 7 bin 400 gencin çalışmasıyla yemekler afetzedelere ulaştırılacak. Hatay'dan Malatya'ya kadar gönüllülerimiz yardım edecek. Gençler ellerinden ne gelirse taşıma, iletişim, koordinasyon her alanda çalışacak." ifadelerini kullandı.