Ünlü şarkıcı Mustafa Güngece, ilk çıkış albümü sonrası 8. Teklisi “Nazar Duası” isimli eserle sevenleriyle yeniden buluştu. Kızı Sinem ile yaptığı 3. Tekli çalışması olan Mustafa Güngece, kızımı keşfettim ve birlikte notalara hükmetmek ve yorum yapmak bana keyif veriyor ifadesinde bulundu. Dua temalı şarkılarıyla dikkat çeken Mustafa Güngece “Dua serisinin ilk şarkısı Mutluluk Duası çok ilgi görünce ardından, Aşk Duası geldi ve son teklimiz Nazar Duası ile kızım Sinem’in muhteşem yorumuyla devam ediyoruz. Hayranlık duyduğum ve çok sevdiğim sevgili Yıldız Tilbe ile bu seride düet yapmak istiyordum, aranjörüm sayesinde kızımı keşfedince Yıldız Tilbe kusura bakmasın iyiki kızımla bu yola çıkmışım muhteşem yorumu ve ses tınısıyla şarkıları yaşattı” dedi. Mustafa Güngece&Sinem yorumuyla “Nazar Duası” isimli eserin söz ve müziği Erol Ersoy Cesur imzası taşırken aranjör koltuğunda usta müzik adamı Sedat Sakarya oturdu. “Nazar Duası” isimli düet eserin klip yönetmenliğini üstlenen usta yorumcu Mustafa Güngece, çekimler Almanya'da, Düsseldorf’un tarihi ile Anılan güzel köşelerinde ve Altstad adında bir semtinde yaptık vurgusunu dile getirdi. Güngece müzik yapım etiketiyle Mustafa Güngece&Sinem düetiyle müzik severlerle buluşan Dualı şarkılar serisinin üçüncüsü “Nazar Duası” başarılı yolculuğu zirveye çıkarması bekleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi