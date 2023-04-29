Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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Öldürülen genç rapçi Suede'nin Avukatı, müvekkilinin kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunduğunu belirterek, " MoneySign Suede'nin gece yapılan sayımda hücresinde bulunmadığının anlaşılmasıyla birlikte yapılan aramada duşta boynundan bıçaklanmış halde ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybeden rapçi'nin ölümüyle ilgili soruştuma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 2 ayrı suçtan Soledad Eyalet Hapishanesi'ne gönderilen 22 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi MoneySign Suede, cezaevinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ağır şekilde darp edildiği anlaşılan Suede'nin, boynuna aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılırken konuyla ilgili eyalet savcıları tarafından soruşturulma başlatıldı.