Murda, ‘Dua Tour 2023’ kapsamında İzmir ve Ankara’nın ardından İstanbul Maximum UNIQ Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Murda, Hadise’yle birlikte seslendirdiği şarkılarıyla konser alanını adeta salladı.

Son dönemin yıldızı parlayan rapçilerinin başında gelen Murda, ‘Dua Tour 2023’ turnesinin son durağı olan konserde, hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Konserde sahneye davet ettiği Hadise’yle hayranlarına sürpriz yapan Murda; ikilinin birlikte seslendirdiği “İmdat” ve “Sen Dönene Kadar” şarkılarıyla konser alanını adeta salladı.

Konser öncesinde sahne alan; underground prodüksiyonları ve birçok farklı MC ile gerçekleştirdiği anaakım üretimlerle isimlerini duyuran Artz ile Bugy, Türk müzik sahnesinin dikkat çeken genç isimlerinden Motive ve Motive'nin son albümünün prodüktörü Pango, rap müzikle dolu bir gece yaşattılar.

Yung Cihad ve “Anormal” ile “Kalbin Bana Kaldı” şarkılarıyla adını duyuran Alizade'nin sürpriz konuk olarak sahne aldığı konserde dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Müziğe Hollanda'da başlayan Murda; Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi dünyaca ünlü hip-hop sanatçılarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Ezhel’le birlikte hayata geçirdiği ‘Aya’ şarkısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı.