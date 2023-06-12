Son dönemin yıldızı parlayan rapçilerinin başında gelen Murda, 17 Haziran'da ‘Dua Tour 2023’ turnesi kapsamında İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Müziğe Hollanda'da başlayan, Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi dünyaca tanınmış hip-hop sanatçılarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Ezhel’le birlikte hayata geçirdikleri ‘Aya’ şarkısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Murda, ‘Dua Tour 2023’ kapsamında, İzmir ve Ankara’nın ardından; 17 Haziran'da İstanbul Maximum UNIQ Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

Underground prodüksiyonları ve birçok farklı MC ile gerçekleştirdiği anaakım üretimlerle isimlerini duyuran Artz ile Bugy, Türk müzik sahnesinin dikkat çeken genç isimlerinden Motive ve Motive'nin son albümünün prodüktörü Pango'nun da Murda öncesi sahne alacağı etkinlik, rap müziğin en heyecan verici isimlerini bir araya getirecek.

Murda konser biletlerine charmenko.net/murda üzerinden ulaşabilirsiniz.

Program Akışı:

MURDA

ARTZ & BUGY

MOTIVE

PANGO DJ SET

VIRGIN RADIO TÜRKİYE

DJ YAĞIZ KAHRAMAN