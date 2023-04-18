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Ünlü rapçi Eypio , geride bıraktığımız gün Aqua Florya Alışveriş Merkezinde objektiflere takıldı. Ailesiyle birlikte bayram alışverişine çıkan Eypio, muhabirlerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi. “Bayramda sahne alıyor musunuz?” sorusuna ‘Konserlerimiz Mayıs’tan sonra tekrar başlayacak’ diyen ünlü rapçi, dinleyicisine yeni albüm hazırlıklarında olduğunun da müjdesini verdi. Alışveriş sonrası bir kafede ailesiyle birlikte vakit geçiren Eypio, daha sonra vale noktasından aracını alarak AVM’den ayrıldı.