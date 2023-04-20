Ünlü bir reklamcı olan Jacques Lassegue’nin düğün gününde sıra dışı olayların yaşandığı ‘Tepetaklak’ tiyatro oyununun prömiyeri, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de gerçekleşti.

Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenen oyunun prömiyerine gelen isimler arasında; Ayşe Kökçü, Gülen Karaman, Halil Ergün, Yosi Mizrahi ve Metin Uca da vardı.

Oyuncular arasında yer alan Volkan Severcanı’ın kızı Melis Severcan’ın Fransızca’dan Türkçeye çevirdiği oyunda; Asuman Dabak, Bora Severcan, Emin And, Gülçin Gürlek ve Özge İnce rol alıyor.

Entrika dolu komik olayların birbirini izlediği iki perdelik komedide, eğlence dolu bir seçim kampanyasına tanık olacaksınız.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi