Ünlü bir reklamcı olan Jacques Lassegue’nin düğün gününde sıra dışı olayların yaşandığı ‘Tepetaklak’ tiyatro oyununun prömiyeri, geçtiğimiz akşam Trump Sahnede gerçekleşti. 

"42. İstanbul Film Festivali" ödülleri verildi "42. İstanbul Film Festivali" ödülleri verildi

Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenen oyunun prömiyerine gelen isimler arasında; Ayşe Kökçü, Gülen Karaman, Halil Ergün, Yosi Mizrahi ve Metin Uca da vardı. 

Oyuncular arasında yer alan Volkan Severcanı’ın kızı Melis Severcan’ın Fransızca’dan Türkçeye çevirdiği oyunda; Asuman Dabak, Bora Severcan, Emin And, Gülçin Gürlek ve Özge İnce rol alıyor.

Entrika dolu komik olayların birbirini izlediği iki perdelik komedide, eğlence dolu bir seçim kampanyasına tanık olacaksınız.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi