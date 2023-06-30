Oyuncu Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde rahatsızlanarak Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 54 yaşındaki oyuncu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Eşi Mutlu Haberi Verdi

Berna Taşpınar, eşi Şekip Taşpınar'ın sağlık durumu ve son halini paylaşarak şunları söyledi: "Durumumuz iyidir ve daha da iyi olacağız. Şu anda hastane odasında telefonumdan uzak durarak sağlığımıza kavuşma çabası içindeyiz. Sizin güzel enerjilerinizle birlikte hızla iyileşeceğimize inanıyoruz. Sevgiler..."