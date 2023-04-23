Ünlü oyuncu Yeliz Şar, geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmişti. Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Annem... Dostum, sırdaşım, yol gösterenim, arkamdaki koca dağım... Seni kaybetmenin acısı tarifsiz... Bundan sonra ne olacak, nasıl gidecek bu hayat bilmiyorum. Bana tarifsiz bir sevgi yaşattığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Tekrar dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterim. Sözlerim yetersiz, duygularım tarifsiz. Ne desem boş çünkü geri dönüşü olmayan bir gerçekle babamla beni bırakıp, gittiniz. Yattığın yer incitmesin, huzur içinde uyu meleğim. Çok şey yazmak, söylemek istiyorum ama seni uğurlarken söyledim ve her gün de tekrar ederek söylüyorum; beni gördüğünüze inanıyorum. Babamla buluştun, nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim. Bana sorardın; 'Öbür dünyada seni bulabilecek miyim?' diye. 'Düşünüyorum' derdin, elbet bir gün buluşacağız anneciğim. Seni çok seviyorum, çok..."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi