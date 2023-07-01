Uzun yıllardır televizyon ekranlarında sevilen Güldür Güldür Show'un Mesut'u Uğur Bilgin, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Bu sevindirici haberi paylaşan ünlü oyuncunun nişan fotoğrafı ise sosyal medyada paylaştı.

Nişanlısının adını yazmayan Bilgin’in kiminle nişanlandığı sosyal medyada merak konusu oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken gelin hanımın ismi sonunda öğrenildi.

Ünlü oyuncu Bilgin’in adı İrem olan nişanlısıyla Sapanca’da aile arasında yapılan nişanından yeni görüntüler de ortaya çıktı.

UĞUR BİLGİN'İN NİŞANLISI İREM USLU KİMDİR?

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, 24 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul'da, Devlet Denizyolları emeklisi bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Rize kökenlidir ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görürken Tiyatro Kolu'na katıldı. Ancak ailesi tiyatro eğitimi almasına izin vermediği için, okulu bitirdikten sonra 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi ve başarılı bir şekilde mezun oldu. Bu süreçte sınıf arkadaşı olan Onur Buldu ile tanıştı.

Uğur Bilgin, BKM tarafından düzenlenen "Aşağı Yukarı Yemişlililer" adlı televizyon dizisinde rol aldı ve aynı zamanda Sinan Çetin'in yönettiği "Kağıt" adlı sinema filminde de yer aldı. Komediye dönüştürdüğü günlük yaşam konularını ele alan "Güldür Güldür" adlı show programında da önemli bir rol üstlendi. Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak ve Aylin Kontente gibi başarılı isimlerle birlikte sahne aldı.

Yılmaz Aslantürk'ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan "Otisabi" dizisi için başrolde yer alması planlanan Uğur Bilgin'in yerini daha sonra Tim Seyfi aldı. 2013 yılında çekimlerine başlanan dizi, "Sinema TV" ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak yayınlandı.

Uğur Bilgin, 2016 yılında vizyona giren "Dedemin Fişi" adlı komedi filmi de dahil olmak üzere birçok projede yer aldı. Özge Borak, Alper Kul, Doğa Rutkay, İrem Sak, Ali Sunal, Erdem Yener, Onur Atilla, Şükran Ovalı, Meltem Yılmazkaya, Özlem Tokaslan, Ayşen Gruda ve Zeynep Kankonde gibi birçok başarılı oyuncuyla birlikte rol aldığı filmler, geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildi.