Ünlü oyuncu Meral Konrat, Azerbaycan’da çektiği yeni filminde kraliçeler gibi karşılanırken, geçmişte çektiği filmin etkilerinin unutulmamasının keyfinide sürdü. Azerbaycan için çektiği sinema filmi ve oynadığı Tahmina karakteriyle akıllara ve gönüllere kazınan Meral Konrat, yeni film öncesi Azerbaycanlı sevenlerinin yoğun ilgisiyle moral depoladı.

“Elçilik” isimli romantik komedi tarzındaki sinema filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu kamera karşısına Elgiz Ekber, Xatun, Pervane Tahirkızı gibi ünlü Azerbaycanlı oyuncular yanında Barış Kömürcüoğlu ile birlikte geçti. Yapımcılığını Toğrul Hüseynov’unn yaptığı “Elçilik” isimli sinema filminin yönetmen koltuğunda İlham Yaşaroğlu oturdu. “Elçilik” isimli sinema filminin çekimleri sırasında çok eğlendiklerini dile getiren Meral Konrat, kamera arkasındaki huzurlu çalışmamız sinema perdesine yansıyacak ve yapıma büyük etki edecek vurgusunu da yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi