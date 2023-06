Hayal Köseoğlu, popüler Mucize Doktor dizisindeki karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmasının ardından Mahkum dizisindeki Sasha rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak, sosyal medya hesabından, "Yeme bozuklukları havalı değildir" yazılı elbisesiyle verdiği pozları paylaşarak yaşadığı hastalığı anlattı.

Hayal Köseoğlu, bir etkinliğe kendi tasarladığı ve boyadığı kıyafetle katıldığını Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Dün, kendime ait olan ve her parçasını kendi yarattığım bir kıyafetle geceye katıldım. Amacım sadece güzel görünmek değildi, aynı zamanda kendimi ifade etme coşkusuyla oradaydım. Belki en şık ve stil sahibi ben olmadım, ancak kendimi çok iyi hissettim. İfade etmek önemlidir, ancak en iyisi olmadan, hata yapma kaygısı olmadan kendimize özgürlük vermek de önemlidir. İnsan böylece gelişir ve hayal ederken hata yapma korkusundan uzak, özgür bir şekilde kendini serbest bırakabilir. Üzerimde akrilik boya ile 'eating disorders are not cool' (yeme bozuklukları havalı değildir) yazıyor. Çünkü inkar etsek de, bugünlerde 'hiçbir şey yemedim' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

'Dismorfik bozukluğu ve Blumiayla mücadele ettim'

Dismorfik bozukluğuyla uzun süre mücadele etmiş ve kısa bir süre de bulimiayla uğraşmış biri olarak, bunu üzerimde taşımak benim için değerliydi ve bu cesareti gösterdim. Geceye uygun olması için payetler ve simli biye ekleyerek kıyafeti süsledim. Ve her ne olursa olsun, kendimi harika hissettim. Dün gece tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak ya da çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim. Bu, küçük Hayalciğe bir teşekkür mesajıdır. Hep başına buyruk davrandın ve bu şekilde devam etmeye devam et. Yol senin!