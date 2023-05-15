47 yaşındaki ünlü Fransız oyuncu Le Besco'nun, geçtiğimiz aylarda gazeteci Edwy Plenel'e restoranda saldırdığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Maiwenn Le Besco'nun Edwy Plenel'in saçlarından çekerek ve suratına tükürdüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde itirafta bulunan Maiwenn Le Besce, gazeteciye tükürüp, tükürmediği sorulduğunda, "Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?" dedi ve derin bir sessizlikten sonra "Evet" dedi. Besco, daha sonra olayla ilgili, "Hazır olduğumda bunun hakkında konuşacağım" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi