Ezgi Mola, özellikle Masumlar Apartmanı dizisindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü bir oyuncudur. Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı hakkında merak edilenler ise şöyle:

Mustafa Aksakallı, 1.80 boyunda ve 66 kilo ağırlığındadır. İzmirli olan Aksakallı, eğlence sektöründe işletmeci olarak çalışmaktadır. Kuşadası'nda bir gece kulübü sahibi olan Aksakallı, aynı zamanda ünlü şarkıcı Berkay, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Gizem Karaca gibi isimlerle yakın arkadaştır.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, geçtiğimiz Temmuz ayında ortaklaşa Alaçatı'da Boop adında bir eğlence mekanı açmışlardır.

Hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Ezgi Mola, bu konuda net bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştır. Mola, "Haberiniz yalandır. Daha önemli ve gerçek olduğundan emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle, sevgiler." ifadelerini kullanmıştır.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın mutlu birlikteliği, hayranları tarafından yakından takip edilmektedir. Şimdilik çift hakkında ortaya atılan evlilik ve hamilelik iddiaları doğrulanmamış olsa da, ikilinin ilişkisi gündemdeki yerini korumaktadı

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