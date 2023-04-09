28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Derviş'i, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Ak Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

TRT 1'de birçok tarihi dizide yer alan Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncu 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi