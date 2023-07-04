Aslı Enver, yıllar önce Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir çıkış yaparak adını duyurmuş ve ardından birçok projede başarılı performans sergileyerek geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Geçtiğimiz sene Kasım ayında, sessiz sedasız bir aşk yaşadığı Berkin Gökbulak ile dünya evine giren Enver, mutlu bir evlilik hayatı sürdürmektedir. Evliliklerinin ardından kısa bir süre içerisinde hamilelik müjdesini paylaşan güzel oyuncu, bugün sabah saatlerinde doğuma girdi.

Kızına Elay İsmini Verdi

Güzel oyuncu Aslı Enver, hamilelik sürecini huzurlu bir şekilde geçirerek bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğin cinsiyeti bir kız ve Enver, ona "Elay" ismini verdi. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver, zaman zaman eşi Berkin Gökbudak ile birlikte paylaşımlarda bulunuyor. Sadece 3 gün önce çektikleri bir pozunun altına "Çok" notunu düşerek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Hayranları ve sevenleri, yeni anne olan Aslı Enver'e ve bebeğine