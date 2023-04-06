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Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı

Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı
Esra Kantar 06.04.2023 - 12:49 06.04.2023 - 13:21 6

Ünlü Amerikalı aktris Liv Tyler'ın babası, Aerosmith solisti müzik dünyasının çılgın çocuğu Steven Tyler, aralık ayında hakkında çıkan cinsel saldırı suçlarını yalanladı. 1973 yılında Aerosmith'in ünlü vokalisti Tyler ( 25)  sevgilisi Julia Misley (16) yaşındayken  zorla cinsel ilişkiye zorladığı ve kürtaja kadar uzanan bir sürecin yaşandığı iddia edilmişti.

Steven Tyler Loves Skin-Care As Much As You Do

Steven Tyler, reşit olmayan birine cinsel saldırı iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra açıklama yaparak üstüne atılan suçlamarı kabul etmeyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

Steven Tyler Denies Sexual Assault Allegations, Accused of Gaslighting – Rolling Stone

Geçtiğimiz aylarda Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tyler, davacı Julia Misley tarafından yapılan, reşit olmayan birine cinsel saldırı ve kürtaja zorlanmaya yönelik şikayette ayrıntılı olarak açıklanan tüm iddiaları reddetti.

Steven Tyler is sued for alleged '70s sexual assault of teen - Los Angeles Times

Misley davada, Tyler’ın işe gereği turneler için çok sık seyahat ettiği ve annesinden 1975’te yasal vasisi olmak için izin aldığını iddia ediyor. Ayrıca Misley, Tyler’ın onunla seyahat etmeye, ona saldırmaya ve ona alkol ve uyuşturucu sağlamaya devam ettiğini iddia ederek kendisine söz verdiği şekilde bakılmadığını da söylüyor. Mahkeme belgelerine göre Tyler’ın kendisini hamile bıraktığını ve kürtaj yaptırmaya zorladığını, aksi takdirde artık onu desteklemeyeceğini belirtiyor.

Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler'a cinsel istismar suçlaması ile dava açıldı

Misley’nin avukatı Jeff Anderson yaptığı açıklamada durumun korkunç olduğunu belirterek: “Misley’e daha fazla acı veriyor ve verdiği acının haklı ve iyi niyetli olduğunu iddia ediyor. Tyler ve avukatlarının bu hafta başlattığı savunma kadar iğrenç ve potansiyel olarak tehlikeli bir yasal savunmayla hiç karşılaşmadık: Yasal vesayetin cinsel istismara rıza ve izin anlamına geldiği iddiası, korkunç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

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Aerosmith Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler Steven Tyler cinsel saldırı
Esra Kantar
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Esra Kantar
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