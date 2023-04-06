Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı

Geçtiğimiz aylarda Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tyler, davacı Julia Misley tarafından yapılan, reşit olmayan birine cinsel saldırı ve kürtaja zorlanmaya yönelik şikayette ayrıntılı olarak açıklanan tüm iddiaları reddetti.

Misley davada, Tyler’ın işe gereği turneler için çok sık seyahat ettiği ve annesinden 1975’te yasal vasisi olmak için izin aldığını iddia ediyor. Ayrıca Misley, Tyler’ın onunla seyahat etmeye, ona saldırmaya ve ona alkol ve uyuşturucu sağlamaya devam ettiğini iddia ederek kendisine söz verdiği şekilde bakılmadığını da söylüyor. Mahkeme belgelerine göre Tyler’ın kendisini hamile bıraktığını ve kürtaj yaptırmaya zorladığını, aksi takdirde artık onu desteklemeyeceğini belirtiyor.

Misley’nin avukatı Jeff Anderson yaptığı açıklamada durumun korkunç olduğunu belirterek: “Misley’e daha fazla acı veriyor ve verdiği acının haklı ve iyi niyetli olduğunu iddia ediyor. Tyler ve avukatlarının bu hafta başlattığı savunma kadar iğrenç ve potansiyel olarak tehlikeli bir yasal savunmayla hiç karşılaşmadık: Yasal vesayetin cinsel istismara rıza ve izin anlamına geldiği iddiası, korkunç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi