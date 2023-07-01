Naomi Campbell, dünya çapında tanınan bir model ve yaşının hiçbir önemi olmadığını kanıtlıyor. İkinci kez annelik mutluluğunu yaşayan ünlü isim, adeta zamanın meydan okumasıyla 53 yaşında bir kez daha anne oldu.

Taşıyıcı Anne Yöntemiyle İkinci Bebeğini Kucağına Aldı

Naomi Campbell, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu taşıyıcı anne yöntemiyle yaşadı. İlk bebeğiyle olduğu gibi, ikinci bebeğini de bu özel yöntemle kucağına aldı. Ünlü model, sevincini sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla paylaştı. Fotoğrafta, ikinci bebeğinin elini tutarken görünen Campbell, duygusal bir mesajla takipçileriyle paylaştı.

"Varlığınla bizi onurlandırdığın andan itibaren ölçüsüz değer verildiğini ve sevgiyle çevrildiğini bil küçük kuzum. Tanrı'dan gerçek bir hediye, kutsanmış! Hoş geldin bebeğim"