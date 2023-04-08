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16 Ekim 2021'de Nayel Nassar ile nikah masasına oturan Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dünyaya getirdi.

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ABD'li ünlü milyarder Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates 'in, kızı Jennifer Gates , ilk bebeğini geçtiğimiz ay kucağına almıştı. Torun sahibi olan Bill Gates, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Torunuyla birlikte sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Bill Gates,"Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.