Ünlü komedyen Doğu Demirkol’un kendi hayat hikayesinden uyarlanan ‘Doğu’ dizisi ikinci sezonuyla sevenleri karşısına çıktı. Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayınlanan dizi Doğu’nun baskılara rağmen komedyen olma hayalini gerçekleştirmeye çalışmasını konu alıyor.

Dizi ekibi ikinci sezonu kutlamak için geçtiğimiz akşam Uniq BKM Mutfak’ta bir araya geldi. Şahin Irmak, Hamza Yazıcı, Yasemin Şefik, Ayşe Kırca, Hayrettin, Nagihan Karadere, Doğan Akdoğan, Burak Tamdoğan, Cemile Canyurt, Selin Genç gecede ekibi yalnız bırakmayan ünlüler arasındaydı.

Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan, İlay Alpgiray ve Murat Özsoy basının sorularını yanıtladı. İkinci sezon için güzel tepkiler aldığını belirten Doğu Demirkol ‘Herkesin ilgisi çok güzel, rakamsal olarak da ikinci sezona yoğun bir ilgi artışı var. Dizi komedyen olmak isteyen bir gencin hikayesini anlatıyor. Benim biraz enteresan bir hayatım var. Çevremdeki insanlar zaten bana bir senaryo yazmam için gerekli malzemeyi verdi ben de bunları insanlarla paylaşmaya çalışıyorum’ dedi.

Yapımını BKM Mutfak’ın yapımcılığını Koray Köse ile Ferhat Bilgin’in üstlendiği ‘Doğu’nun yönetmenliğini İlay Alpgiray üstlenirken senaryosunu Doğu Demirkol ve Murat Özsoy kaleme alıyor.