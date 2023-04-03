Bundan sonra düzenli olarak depremin vurduğu diğer bölgelere de oyuncak yardımı sürecek. 0-7 yaş arasındaki çocukların kullanımı için hazırlanan ve 15 köye ulaştırılan 5 bin adet oyuncak miniklerin yaralarını sarmaya katkı sağlayacak.

Depremzede çocuklara olan desteğini sürdüren Türkiye’nin yerli oyuncak markası ‘Let’s Be Child’ın, oyuncak yüklü TIR’ı deprem bölgesine ulaştı. Yaşları 0-7 arasında değişen çocuklar için hazırlanan 5 bin adet oyuncak, Enfal Oyuncak CEO’su Furkan Karaduman tarafından Hatay’da 15 köy dolaşılarak bizzat dağıtıldı.

Depremzede çocukların yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Enfal Oyuncak CEO’su Furkan Karaduman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaduman açıklamasında “Bu afetin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın psikolojilerini ve hayal dünyalarını olumsuz etkiledi. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın bu yaralarının sarılmasında bizim rolümüz olsun istiyoruz. Bu nedenle çocuklara yönelik bu tip destek ve faaliyetlerin içinde olmaya gayret gösteriyoruz.

Daha önce de bölgeye oyuncak gönderdik. Sonrasında Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen seferberliğe dahil olarak online oyuncak bağışı oyuncak bağış kampanyasını düzenledik. Bu kampanyayı hiçbir kar gütmeden maliyetine gerçekleştirdik. Web sitemiz üzerinden oyuncak alanların bağışlarını resmi kurumlar aracılığıyla çocuklara ulaştırdık. Şimdi de yaklaşık 5 bin adet oyuncağı da depremde ağır yara alan illerimizden Hatay’a götürdük. Bu oyuncaklar; 0-7 yaş arası çocuklar için eğitici, öğretici ve deprem psikolojisini atlatmayı kolaylaştıracak ürünlerden oluşuyor. Bundan böyle oyuncak yardımlarımızı bir plan dahilinde depremin vurduğu diğer bölgelere de ulaştıracağız.

Uzmanlar, depremzede çocukların yaşadıkları travmayı oyuncaklar yardımıyla daha kolay atlatabileceklerini söylüyorlar. Bu desteklerle depremzede çocukların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedefliyoruz. Bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek bu bizim için en büyük mutluluk olur” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ