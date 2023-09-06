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Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından Pınar Deniz, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tatil sonrası tek başına geldiği AVM’de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Deniz, ‘’2 senedir doğru dürüst tatil yapamıyordum bu sene acısını çıkardım diyebilirim’’ dedi. Tatil dönüşü dizi çekimlerine başladıklarını ve AVM'ye eksiklerini almaya geldiğini söyleyen Pınar Deniz’in tarzı ve şıklığı ise göz kamaştırdı.

EL ELE ALIŞVERİŞ

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, kız arkadaşı ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Kız arkadaşıyla birlikte geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıktıktan sonra meydan katından bir restoranda yemek yiyen çift’in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yeni single müjdesi veren Rafet El Roman, ‘’dinleyicimiz ile buluşturmak için ‘Sen ve Ben’ adlı yeni singlemız çıkıyor, onun dışında TRT’de yeni bir proje çekiyoruz’’ dedi. Daha sonra yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren El Roman, ayak üstü de olsa onlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi.