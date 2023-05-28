Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme süreci devam ediyor. Bu önemli demokratik görevlerini yerine getiren birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından oy kullanma anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte ünlülerin sandık başından yansıyan fotoğrafları;

SEZEN AKSU

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için Sedat Simavi Ortaokulu'na gitti. Sabah saat 08.20 civarında okula varan Aksu, hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından sandığa giderek oyunu kullandı.

CEM YILMAZ

Komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde oy kullanmak için geldi. Oy kullanmadan önce sandık görevlileriyle arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Ünlü komedyen, sandık görevlilerine "kolay gelsin" dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularına cevap vermeden Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Bu sırada Yılmaz'ın gençlerden "100 TL para" istemesi gülüşmelere neden oldu.

ALP KIRŞAN

SEREN SERENGİL

HATİCE

DEMET EVGAR

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi