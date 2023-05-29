'Eğlence Her Yerde' sloganı ile bu yıl ilk kez Ataşehir'de açık havada gerçekleştirilen HUPALUPA GO Festivali'ne ünlü akını yaşandı. Aralarında; Burak Özçivit-Fahriye Evcen, Nur Fettahoğlu, Tolgahan Sayışman, Hamit Altıntop ve Aleyna Dalveren'in bulunduğu ünlü isimler, çocuklarıyla eğlence dolu bir gün geçirdi





Etkinliğe kızı Elisa Güzin ile birlikte katılan Nur Fettahoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Kızıyla beraber oyunlara katılarak doyasıya zaman geçiren Nur Fettahoğlu, keyifli halleri objektiflere yansıdı.





"SENEYE KEREM'İ DE GÖREBİLİRSİNİZ"

Büyük çocukları Karan ile birlikte HUPALUPA GO Festivaline katılan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ''Kerem için daha çok erken olsa da Karan böyle etkinliklerden çok keyif alıyor. Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz'' dedi. Her giydiği ile adından sıkça söz ettiren Fahriye Evcen, askeri kamuflaj kombiniyle bir hayli dikkat çekti.





BOYNUZ KULAĞI GEÇECEK

Festivale katılan isimlerden Tolgahan Sayışman, kızı Alina'ya hediye almaya geldiğini ifade ederek, ''Pembe oyuncak olduğunda akan sular duruyor Alina için. Yakın zamanda doğum günü var çok istediği bir oyuncak vardı onu almaya geldim.'' dedi. Yakışıklılığıyla sosyal medyada çok konuşulan oğlu Efehan hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Sayışman, ''Çok güzel yorumlar geliyor Efehan'la ilgili. 'Boynuz kulağı geçecek' yorumları yapılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor tabii. Oyuncu olmak istemesiyle alakalı çok yorum alıyorum ama bunu cevaplamak için çok erken. Bunu zaman gösterir.'' dedikten sonra HUPALUPA GO Festivalinde eğlenceye kaldıkları yerden devam ettiler.

Kaynak: Yenigün Gazetesi