‘Yedi sene sonra yeni kadro, yeni yorumla güldürmeye ve iç sızlatmaya geliyor!’ sloganıyla yola çıkan ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ın galası, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Birbirinden değerli oyuncuların etkileyici performansları, tiyatro severlere muhteşem bir gece yaşattı.

Ece Temelkuran’ın 1996’da yazdığı, okunma rekorları kıran kitabından aynı isimle ve müthiş bir kadroyla sahnelenen ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ı izlemeye gelen isimler arasında; Aslı Bekiroğlu, Aslı İnandık, Aybüke Pusat, Aylin Aslım, Burcu Biricik, Canan Kaftancıoğlu, Deniz Türkali, Derya Karadaş, Ezgi Çelik, Ferit Aktuğ, Furkan Andıç, Hande Ataizi, Haki Biçici, Melisa Doğu, Serkay Tütüncü ve Yasemin Sakallıoğlu da vardı.

Ece Temelkuran’ın aynı adlı kitabından yola çıkarak 2015’te sahneye aktarılan ‘Bütün Kadınları Kafası Karışıktır’ isimli tiyatro oyunu, şimdi yeni bir heyecan, yeni bir hayal, yeni karakterler ve 2022’nin yorumuyla, Selen Uçer’in kaleminden çıkan yazımı ve Orçun Ucal’ın rejisiyle ‘Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’ tarafından sahneye taşındı.

Ece Temelkuran’ın 1996 yılında yayınlanan ilk kitabı, önce Seray Şahiner tarafından 2015 yılında sahneye uyarlanmış, sonra Selen Uçer tarafından yakın tarihte geçen bir olay örgüsü eklenerek kara komik bir oyuna dönüştürülmüştü. Selen Uçer’in tekrar yazımı ile bugün özellikle “Toplumda büyüyen şiddet ve Türkiyeli kadın olmak gerçeği” konularını temel alan, yeni genç güncel bir yorum olarak nitelenebilecek “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”, ismi gibi ilginç olan oyun, dikkat çekici genç dinamik oyuncu kadrosuyla iddialı bir “Efkarlı Komedi”ye imza atıyor.

Bol Ödüllü oyuncu Selen Uçer’in yazımı ve ‘Pervin’ adlı yeni karakter ile kadrosunda katıldığı , “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” için genç, yetenekli ve adından çokça söz ettiren ünlü oyuncular bir araya geldi. Fenomen dizi Leyla ile Mecnun‘un Leyla’sı olarak tanıdığımız Deniz Işın, bu kez karşımıza Ebru karakteri ile çıkıyor. Elit Andaç Çam’ın Meltem, Ayfer Tokatlı’nın Aysel ve Semih Varol’un Murat karakteri ile alışkın olduğumuz ama bir o kadar da eğlenceli ve sıra dışı olabilen 5 karakteri canlandırdığı oyun; her türlü baskı altında verdiğimiz yaşam mücadelesini, kadınların kafasındaki ‘sistemli karışıklığı’ sorguluyor.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun sanatseverlerle buluşturduğu oyunu yazan Selen Uçer, Seray Şahiner; revize eden Selen Uçer. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Orçun Ucal var.

YENİGÜN HABER MERKEZİ