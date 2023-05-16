Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ekrana gelen 106. bölümde Rabia isimli kadının itirafları sosya medyayı salladı. 

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Rabia isimli genç kadın "Erkekleri akıllı bulmuyorum. En son ilişkim 3 ay kadar sürdü" şeklinde konuştu.

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Hasan Can Kaya neden ayrıldın, mesleği neydi sorusuna, "Tek başına tatile gitmesini istemiyordum aslında o yüzden bitti" dedi.

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Yanındaki arkadaşının kaş göz işaretleri yaptığı Rabia isimli kadın, "Söylemesem olmaz mı. Ünlü bir futbolcu ama adını söyleyemem" sözleri üzerine kadının yanına giden Hasan Can Kaya, "Kulağıma söyle kim bu Arda Turan mı " şeklinde konuştu. 

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Hasan Can Kaya ve kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem olurken, genç kadının futbolcu sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar