ALEYNA EROĞLU, DAYAK YEDİ

Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, ınstagram hesabından ağlayarak paylaştığı videonun ardından futbolcu sevgilisi Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Vücudunda darp izleri olduğu ihbarı alan Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri Kaladeniz'in kapısına geldi.

DAYAKÇI FUTBOLCUNUN KAPISINA POLİS GELDİ

Birkaç yıl önce yayınlanan "Bu Benim Tarzım" adlı yarışma programıyla ünlenen Aleyna Eroğlu, yaşadığı şiddeti gözyaşları içinde anlattı. Eroğlu, futbolcunun daha önce de birçok kez daha şiddetine maruz kaldığını belirterek, darp raporlarının olduğunu söyledi.

Kaynak:Yenigün Haber Merkezi