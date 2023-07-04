Ünlü fırın ve kahve zinciri Le Pain Quotidien, İngiltere'de salgın sonrasında düşük seyreden talep ve artan maliyetler nedeniyle 9 kafesinden 8'ini kapattı ve 250 kişinin işine son verdi.

Fransız menşeli bir marka olan Le Pain Quotidien'in İngiltere'deki kafelerini 2020'de BrunchCo UK şirketi satın almıştı.

Kafelerin kapanması ve işten çıkarmalar, şirkete kayyum atandıktan sonra gerçekleşti.

Böylece BrunchCo UK, ülkede salgın sonrasında düşük seyreden talep ve artan maliyetler nedeniyle işlettiği 9 Le Pain Quotidien kafesinden 8'ini kapattı. Bu kararla kafelerde istihdam edilen 250 kişi işini kaybetti.

Kafelerden 8'i Londra, biri Oxford'ta bulunurken, St Pancras International tren garındaki kafe BrunchCo UK'in kardeş şirketi SPQ Holdings Limited bünyesinde faaliyetine devam edecek.

St Pancras International haricindeki diğer Le Pain Quotidien kafeleri, Google Maps'te de "kapalı" olarak işaretlendi. (AA)