Ekranları başarılı çifti Hazal Kaya ve Ali Atay önceki gün alışveriş için gittikleri İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Ellerini bir an olsun bırakmayan çift, "Alışverişe geldik, ikimizde oldukça yoğunuz. Biraz hava almaya çıktık, herşey yolunda" dediler.

Tatil planlarını soran muhabirlere, "Yaz tatilinde ikimizde çalışıyor olacağız, bir plan yapamıyoruz bakalım ne olacak" diyerek yanıt veren ikili, sonrasında "çocuklar evde, bakıcıları bakıyor. Biz alışverişe çıktık. Kolay gelsin." ayrıldılar.