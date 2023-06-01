Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında çıkan ihanet iddiaları sonrası boşanacakları yönünde spekülasyonlar medyada yer almıştır. Ancak, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadılar.

Reklam Ücretlerini 2 Katına Çıkardılar

Takvim gazetesinde haberine göre çift, kendilerinde bir değişikliğe gitmiş ve reklam ücretlerini artırmıştır. Daha önce 4 milyon TL olan reklam ücretlerini 10 milyon TL'ye çıkardıkları öğrenildi.

Kadir Doğulu, Karaköy'de bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ederken gazetecilere yakalandı. Aldatma iddialarıyla ilgili ardı ardına sorular yöneltilen oyuncu, sadece gülümsemekle yetindi. Kadir Doğulu, sessizliğini koruyarak aracına binerek konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi