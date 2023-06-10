Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, bugün evliliklerinin 10. yıl dönümünü mutlulukla kutlladılar. 2013 yılında birbirlerine "Evet" dedikleri günden beri sevgi dolu bir birliktelik sürdürüyorlar. Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizide İsmail Demirci ile başrolü paylaşarak büyük bir ün kazandı. Ancak, magazinden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü çift, özel hayatlarını nadiren paylaşıyor.

Bugün, sosyal medya hesapları aracılığıyla, Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, evliliklerinin 10. yılını kutlamak için sevgi dolu bir mesaj ve birkaç anlamlı fotoğraf paylaştılar.

"Seninle Yaşadığım 10 yıla Bin Şükür"

Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile birlikte çektirdiği fotoğrafa şu notu düştü: "İşte bu karede evliliklerinin 10. yılını kutlayan bir çift var. Seninle geçirdiğim 10 mutlu yıla binlerce şükür sevgilim."