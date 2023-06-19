İş toplantısı için seyahat ettiği şehirde, bir sokak fotoğrafçısı tarafından görüntülenen çiftin videosu, hızla yayıldı ve sansür uygulamaları bu yayılmanın önüne geçemedi. Görüntüler, 200 milyondan fazla kez tıklandı.

Çinli Sekreterin Elbisesi Satış Rekoru Kırdı

Hu Jiyong, komünist rejime aykırı davranışlarından dolayı görevinden alındı. Aynı zamanda sekreteri Dong'un giydiği pembe elbise, ülkede kısa sürede popüler hale geldi. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, 'Dong'un elbisesi' etiketiyle paylaşılan gönderiler, 20 milyon izlenmeye yaklaştı. Elbise, Taobao adlı bir mağazada 618 Yuan'a (2.050 TL) satılmaktaydı ve bir gece içinde bin adet, ikinci gece ise 4 bin adet satıldı.