Yaptığı öngörülerle haklı çıkan ve birçok siyasetçi, magazin ünlüsünün danışmanlığını yapan Michaela Astro 5 Mayıs tarihine dikkat çekti. 5 Mayıs tarihinde Akrep burcunda ay tutulması olacağını ifade eden Michaela Astro, tutulma ülkemizden de kısmen görülecek vurgusunu yaptı. Önümüzdeki 6 ay meydana gelecek kişisel ve toplumsal olayları hayretle karşılayacağız, karanlığın ve aydınlığın karşılaşması, bastırılmış duyguların ortaya çıkışı, yoğun dürtüsel hassasiyetlerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz yorumunu yapan Michaela Astro, magazin dünyasında birçok ilişkide intikam duygusu, aldatma ve aldatılma, partnere duyulan şüphe ortalığa dökülüp çok konuşulacak olaylar olabilir ifadesinde bulundu.

DEPREM RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yine bu dönem tutkulu ilişkiler başlarken, biten ilişkilerde büyük hesaplaşmalar yaşanacak iddiasında bulundu. Ülkemizin Akrep burcu ülkesi olduğunu sözlerine ekleyen Michaela Astro, önümüzdeki 6 ay boyunca orta ölçekli toprak hareketleri risk taşıyor uyarısını yaparken, deprem bölgesindeki krizlere önemli çözümler geleceğini de sözlerine ekledi. Kova, Terazi, Koç, Yay ve ikizler burcunun şans ve maddi konularda zirve yapacağını dile getirirken dizi ve sinema yapımcılarına bu burçlardaki oyuncuları önerdi ve bu burçtaki şarkıcıların kısmetlerinin açık olduğunu sözlerine ekledi.