ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, zaman zaman şaşırtıcı anlara sahne olabiliyor. Heyecana kapılan yarışmacılar, bazen en basit soruları bile yanlış cevaplayarak erken elenebiliyorlar. Son olarak 19 yıllık bir akademisyen, kolay bir soruya yanlış cevap vermesi sonucu yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

2 soruda elendi

ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster programında ikinci soruda zorlu bir soruyla karşılaştı. Yarışmacıya "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Yarışmacı Damla Nurcan Özkılınç, soruya "18" yanıtını verdi. Ancak, cevabının yanlış olduğu ortaya çıkınca ikinci soruda elendi. Özkılınç, "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" şeklinde bir ifade kullandı. Yarışmacının barajı aşamadan elenmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.