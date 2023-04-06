Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin kolon kanserine yakalandığı öğrenildi. Acil olarak ameliyata alınan ünlü klarnetçinin tedavisi sürüyor.

11 cm Uzunluğunda Bağırsağı Alındı

Sabah'ta yer alan habere göre, 47 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kolon kanserine yakalandı. Acil ameliyata alınan Şenlendirici'nin 11 cm uzunluğunda bağırsağı alındı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun şuan iyi olduğu öğrenilirken. Şenlendirici ve ailesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Şehir Hayatını Bırakıp Çiftliğie Yerleşmişti

Şehir hayatından sıkılan Hüsnü Şenlendirici İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik alarak orada yerleşmişti. Meyve Sebze yetiştirip, traktör ve çapa yapan Şenlendirici, çiftliğinde klarnet kampı düzenliyor.