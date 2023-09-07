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Üniversite öğrencileri için, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) 2023-24 eğitim yılı burslarına başvurular başladı! Bu yıl bir önceki yıla göre %100’e yakın bir oranda artırılan burslar için başvurular, üstün başarı bursu için 28 Ağustos – 17 Eylül, üniversite bursu içinse 4 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında tev.org.tr adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 56 yıldır destek sağlayan Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı, yeni akademik yılda da gençlerin eğitim yolculuğunu aydınlatmaya devam ediyor. TEV’in yeni dönemde vereceği aylık burs destekleri meslek lisesi için 1.100 TL, eğitim-yükseköğretim için 2.500 TL olarak belirlendi. 2023-24 akademik yılında ayrıca TEV’in yüksek lisans bursu 3.750 TL, üstün başarı bursu 5.000 TL, doktora bursu 5.000 TL oldu. Önceki yılın iki katına çıkarılan ek burs ödemeleri ise yemek ek bursu için 700 TL, erişim-ulaşım ek bursu için 300 TL, kitap-kırtasiye ek bursu için 200 TL olarak açıklandı.

Yeni dönemde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve yurt bursiyerleri de dahil olmak üzere TEV’in toplam bursiyer sayısı ise 13.300’den 15.500’e yükseldi.

6 Şubat depremleri sonrasında dört aylık bir periyotta destek verilen afetzede öğrencilerin burslarının 2023-24 akademik yılında da sürdürüleceğini açıklayan TEV ayrıca, önceki akademik yılın sonunda bursu kesilme durumunda olan tüm bursiyerlerinin burslarının yeni dönemde de devam ettirilmesine karar verdi.

Üstün başarı bursu için 28 Ağustos – 17 Eylül, üniversite bursu içinse 4 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruların yapılabildiği TEV’in meslek lisesi, yüksek lisans ve doktora bursları için başvurular 11 Eylül’de, üstün başarı sanat bursu içinse 16 Ekim’de başlayacak.