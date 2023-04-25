Uzmanlar bunun altında yatan nedenin, kişilik özelliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine uygun olmayan hatalı meslek seçimine bağlı pişmanlık olduğuna dikkat çekiyor.

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, benzer pişmanlıklar yaşanmamısı için adayları kariyer testi ile ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun mesleği belirlemeye davet ediyor.

Üsküdar Üniversitesi, internet üzerinden uygulanan Kariyer Testi ile üniversite adaylarına meslek seçimi konusunda yardımcı oluyor. 2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi ile kararsız olan adaylar, kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, karar vermiş olanlara da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etme imkanı buluyor.

Kariyer testi adayların meslek seçimlerini test etme imkânı sağlıyor

Kariyer testinin meslek seçiminde önemime dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi tercih ve kariyer danışmanı Uzm. Psikolojik Danışman Ece Tözeniş “Her yıl üniversite sınavına giren aday sayısının yaklaşık %20’si daha önce üniversiteye yerleşmiş, bir üniversiteyi bitirmiş ya da üniversiteden kaydını sildirmiş öğrencilerden oluşuyor. Kişilik özelliklerimize, ilgilerimize, yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimleri sonucu pişmanlık yaşayan öğrenciler tekrardan sınava hazırlanarak kendileri için daha uygun olan bölümü bulmaya çalışıyorlar.” dedi.

Öğrencilerin %59’u ilk 5 tercihine yerleşti, ya diğer yüzdelik dilimdekiler…

Tözeniş; 2022 YKS’ye giren öğrencilerin sadece %59’unun ilk 5 tercihinden birine yerleştiğine dikkat çekerek “Bu öğrenciler belki ilk sıralara kendi hayallerini yazdılar ya da yakın çevrelerinin hayallerini gerçekleştirdiler. Kalan yüzdelikteki öğrenciler ise belki istedikleri bölümlere yerleştiler ama belki de sadece bir üniversiteye kayıt olmak için istemedikleri bölümleri yazdılar.” diyerek, içlerinde şüphe olan öğrencileri kariyer testini çözmeye davet etti.

Sonuçlar kariyer uzmanları ile online değerlendirilebiliyor

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, ‘Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli’ olarak da bilinen Kariyer Testinin 90 sorudan oluştuğunu söyledi. Tözeniş, “Adayların sorulara verdiği ‘hoşlanırım’ ya da ‘hoşlanmam’ yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. ‘Gerçekçi’, ‘Araştırıcı’, ‘Artistik’,

‘Sosyal’, ‘Girişimci’ ve ‘Geleneksel’ olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.” dedi.

Tercih danışmanları kariyer testinin sonuçlarına göre yol gösteriyor

Üsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet verecek. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen tercih günleri kapsamında adaylar merak ettikleri her şeyi öğrenebiliyor, kariyer testinin sonuçlarını uzamanlarla birlikte yorumluyor ve akademik kadro ile bir araya gelebiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ