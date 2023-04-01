İçinde bulunduğu topluma değer katmayı öncelikleri arasına alan Anadolu Efes, kültür sanatın destekçisi olmaya devam ediyor. 36 yıldır kültür sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla desteklerini kesintisiz sürdüren şirket, 2018 yılında, sahne bulmakta zorlanan alternatif tiyatro topluluklarını desteklemek ve başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm tiyatroseverlere sanatı erişilebilir kılmak amacıyla Mavi Sahne Platformu’nu kurdu.

Mavi Sahne Platformu, tiyatro sezonu boyunca seçili oyunları daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor ve üniversite öğrencileri, Mavi Sahne oyunlarını 45 TL’ye seyredebiliyor. DasDas’ta yer alan Anadolu Efes Mavi Sahne bu nisan ayında iki farklı oyunu seyircilerle buluşturuyor. Platform kapsamında Nisan 2023’te sergilenecek oyunlar şöyle:

5 Nisan – Gabriel’in Düşü - Anadolu Efes Mavi Sahne – 21.00

Göçün toplumsal bellek üzerindeki etkileri ve insan doğası üzerinde yaptığı tahribatı üç farklı toplumun fertleri üzerinden anlatan Gabriel’in Düşü, göç edene beslenen merhamet ve nefret duygularının bıçak sırtı mücadelesine Midilli Adası’nın büyüleyici atmosferinde ışık tutuyor.

Özgün Tiyatro Müziği Ödülü – 22. Direklerarası Ödülleri

Yılın Oyun Yazarı Ödülü – 9. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri

Yazar: Sema Elcim

Yönetmen: Ahmet Sami Özbudak

Dramaturji: Selen Korad Birkiye

Işık Tasarımı: Yasin Gültepe

Koreografi: Alparslan Karaduman

Ses ve Müzik Tasarımı: Vehbi Can Uyaroğlu

Oynayanlar: Ayşegül Tekin, Banu Çiçek, Batur Belirdi, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Ersin Umut Güler, Kerem Pilavcı

26 Nisan - Fair Fly – Anadolu Efes Mavi Sahne - 21.00

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalışan ve işsiz kalmak üzere olan dört beyaz yakalının "başarı" hikayesine hazır mısınız? Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, startuplar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren Fairfly, çok para kazanma tutkusu, başarı saplantısı ve neoliberal söylemleri sorgulayan bir kara komedi olarak karşımıza çıkıyor.

Yazan: Joan Yago

Yöneten: Mark Levitas

Çeviren: S. Seniz Coşkun Adıgüzel

Oyuncular: Tuğçe Altuğ, Begüm Akkaya, Atakan Akarsu, Barış Gönenen

MUHABİR: EYÜP COŞKUN