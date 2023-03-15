Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara’da doğmuştur. O doğduktan hemen sonra öğretmen olan ailesi İzmir’e taşınmıştır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okumuştur.

Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde mesleğini yapmış. Bu dönemde Fethiye’de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare’nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edilmiştir.

1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan’ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.

2008 yılında “Emret Komutanım” adlı dizideSarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat,Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı.

Filmografisi

Sinema

2006 Tramvay

2006 Umut Adası

2012 Süper Türk

2012 Bana Bir Soygun Yaz

2013 Koğuş Akademisi

20132 Süper İncir

2016 Bana Git De

2017 Her Şey Mümkün

2018 Bana Bir Soygun Yaz 2

2020 Maskeler de Düşer

Televizyon

2000 Güneş Yanıkları

2000 Ona Bakma Bana Bak

2000 Üvey Baba

2002 Sırlar Dünyası/Sır Kapısı

2003 Şöhretler Kebapçısı

2004 Büyük Buluşma

2004 Tatil Aşkları

2004 Çalınan Ceset

2004 Üç Kişilik Aşk

2005 Saf Asaf

2005 Sevda Tepesi

2005 Çil Horoz

2005 Üç Kadın

2005-2006 Acı Hayat

2007 Cumhur Cemaat

2007 Kuzey Rüzgârı

2008 Emret Komutanım

2008-2009 Yalancı Romantik

2008-2010 Adanalı

2010-2011 Papatyam

2011 Dedektif Memoli

2011 Müziklerin Efendisi

2011 Nuri

2014 Boynu Bükükler

2014-2016 Kertenkele

2017-2018 Bahtiyar Ölmez Ş

2023 Başım Belada

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