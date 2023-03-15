Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara’da doğmuştur. O doğduktan hemen sonra öğretmen olan ailesi İzmir’e taşınmıştır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okumuştur.
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde mesleğini yapmış. Bu dönemde Fethiye’de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare’nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edilmiştir.
1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan’ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.
2008 yılında “Emret Komutanım” adlı dizideSarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat,Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı.
Filmografisi
Sinema
2006 Tramvay
2006 Umut Adası
2012 Süper Türk
2012 Bana Bir Soygun Yaz
2013 Koğuş Akademisi
20132 Süper İncir
2016 Bana Git De
2017 Her Şey Mümkün
2018 Bana Bir Soygun Yaz 2
2020 Maskeler de Düşer
Televizyon
2000 Güneş Yanıkları
2000 Ona Bakma Bana Bak
2000 Üvey Baba
2002 Sırlar Dünyası/Sır Kapısı
2003 Şöhretler Kebapçısı
2004 Büyük Buluşma
2004 Tatil Aşkları
2004 Çalınan Ceset
2004 Üç Kişilik Aşk
2005 Saf Asaf
2005 Sevda Tepesi
2005 Çil Horoz
2005 Üç Kadın
2005-2006 Acı Hayat
2007 Cumhur Cemaat
2007 Kuzey Rüzgârı
2008 Emret Komutanım
2008-2009 Yalancı Romantik
2008-2010 Adanalı
2010-2011 Papatyam
2011 Dedektif Memoli
2011 Müziklerin Efendisi
2011 Nuri
2014 Boynu Bükükler
2014-2016 Kertenkele
2017-2018 Bahtiyar Ölmez Ş
2023 Başım Belada