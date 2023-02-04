İster uyarılarla…

İster gözdağıyla…

Ülkemizin temel kuruluşları, artık farklık gösteriyor…

En son AYM seçimi “şok” yarattı…

Zühtü Arslan – İrfan Fidan’ın aldığı oyun 8’e 5 olması…

Bu 10 üyeden 5'inin farklı düşünmesi...

Çok çok önemli mesaj dolu bir sonuç…

Dün Ocak 2023 enflasyonu açıklandı…

TÜİK, artık pek de “dediğim dedik” diyemiyor…

TÜİK’e göre, Ocak enflasyonu yüzde 6.65…

İTO’ya göre, yüzde 5.94…

ENAG’a göre, yüzde 9.26…

Anlaşılan tam gerçeği olmasa da TÜİK, enflasyonda orta yolu bulmaya çalışmış…

TÜİK verilerine göre bile çalışanlara, emeklilere yapılan zamlar nal toplar oldu!..

Benim de beklemediğim bir enflasyon açıklaması yaptı TÜİK…

“AYM kendisini fesih etmeli” diyen Bahçeli’yi Sayın Erdoğan’ın AYM seçiminden sonra evinde ziyaret etmesi de çok manidar…

İktidardan umut kesilmeye mi başladı?..

Yoksa 23 Ekim 2022’de yayımlanan, uzantısı “https://www.yenigungazetesi.net/coz-de-al-mustafa-ali-1” olan yazımda bahsettiğim gibi "Çöz de al Mustafa Ali" dönemi mi?..

Sayın Erdoğan’ın açık açık dinlendirdiği ve sitem ettiği bazı AKP milletvekilleri neden TBMM toplantısına katılmıyor?..

Umut mu kesildi?..