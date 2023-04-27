Türk futbolunun başarılı ve sevilen isimlerinden birisi olan Umut Bulut, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Şu sıralar Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da futbol hayatına devam eden başarılı isim, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Umut Bulut'a özellikle futbol severler yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan ve yanına gelenler sohbet edip fotoğraf çektiren Umut Bulut, neşeli ve eğlenceli halleriyle de dikkat çekti.