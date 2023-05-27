ÜSTÜ KALSIN

Matbaa mürekkebi ve hurufatla henüz üniversite öğrencisiyken 1970 yılında bir memur sendikasının dergisinde tanıştım.12 Mart 1971 darbesinde memur sendikaları ve yayın organları kapatılınca sendikanın genel başkanı tarafından yayımlanan CANDOST dergisine geçtim. Ancak dergi fazla uzun ömürlü olmadı.

Ardından 1973'ün mayısında UMUT dergisini yayımladım.

Demek ki 50 yıl olmuş.

50 yıl önce bugünlerde derginin ikinci sayısı için rahmetli meslektaşım Kemal Sulaoğlu’yla var gücümüzle çalışıyorduk.

Kültür/sanat dergisi UMUT’u mayıs ve haziran aylarından ancak iki sayı yayımlayabildim.

Derginin hayatı çok kısa sürdü ama emin olun ben ve Kemal iyi bir dergi çıkarabilmek için çok didindik.

UMUT’un sahibi ve yazı işleri müdürü bendim.

Dergide yazanların bazılara daha o yıllarda edebiyat dünyasında adını duyurmuştu.

İlk sayının kapağında fotoğraf dünyasının usta adlarından İsa Çelik'in bir çalışmasını kullanmıştık. Çelik'le yıllar sonra tanışıp ilk sayının kapağını imzalatmıştım.

Birinci sayıya yazı, şiir ve öyküleriyle destek veren yazarlarımız şunlardı.

Kemal Özgürel, Gültekin Eren, M. Selim, Turhan Oktay, Ali Oğuztürk, Faruk Üstündağ, Hazım Zeyrek, Kerem Demirciler ve ben.

İKİNCİ SAYI VE VEDA

UMUT’un ilk sayısını matbaaya verdiğimiz günlerde romancı Kemal Tahir ölmüştü. Onu anlatan kısa bir yazıyı imzasız olarak İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden arkadaşımız Taylan Altuğ yazmıştı.

İkinci sayımızın kapağında başka bir fotoğraf ustasının, Sabit Kalfagil’in siyah beyaz bir fotoğrafı yer aldı.

Haziran sayımızın yazarları da şunlardı:

Tahir Abacı, Kemal Özgürel, Şehmuz Yavuz, Sakıp Coşkun, Taylan Altuğ, Turhan Oktay, Hazım Zeyrek, Ali Oğuztürk, Günyüz Demirhan ve İskender Özsoy.

UMUT’u iki sayı yayımladıktan sonra kapatmak zorunda kaldık. O günkü ekonomik koşullarımız bu kararı almaya mecbur etti bizi.

Meslekte bunca yıl ne sevinçler, ne heyecanlar ve acılar yaşadım ama UMUT’un yayımlarken yaşadığız heyecanı hiç unutmadım.

UMUT’u yüreğimde özel yerinde saklıyorum.

Dergin yazarlarından Kemal ve Turhan vefat etti. Onları rahmetle anıyorum.

TEMİZLİK BAŞLADI

Hatırlayın lütfen.

12 Mayıs 2023 tarihli Üstü Kalsın’da “Her seçimden sonra Babıâli’de mıntıka temizliği yaşanır. Bu seçimlerden sonra da öyle olacak. Belki de temizliğin en kapsamlısı.” diye yazmıştım.

Temizlik erken baladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ayrıldı. Bu ayrılık çıkarılma sonucu mu oldu yoksa istifayla mı, orası meçhul.

Yarınlarda bunun arkası gelecek dostlar.

Sadece parti müfettişi gibi davranan ruhunu siyasilere satmış gazeteciler değil, bunca zamandır televizyon ekranlarını parsellemiş

hukukçular, emekli askerler, güvenlik uzmanları, bilmem kaçıcı dönem milletvekilleri, akşam emekli memur olarak yatıp sabah gazeteci/yazar olarak uyananlar, anketçiler vs. vs…

Hepsi, hepsi değilse bile bir bölümü unutulacak gidecek.

KISANIN DA KISASI

Daha önce değinmiştim.

Partiler kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı’na verirken partilerin kısa adlarını da belirtirler.

Anavatan Partisi (ANAP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), Emek Partisi (EMEP) gibi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de diğer partiler gibi bakanlığa dilekçe verirken partinin kısa adının Yeşil Sol Parti olduğunu belirttiler.

Gel gelelim çok bilen gazeteci ve televizyoncu takımı bu kısa adı da kısaltarak YSP demeye koyuldular.

Yani kısanın da kısası her yerde.