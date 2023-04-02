İstanbul'da oynanan maçta HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Ümraniyespor, ilk dakikada golle burun buruna geldi. Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Epureanu altıpas önünde kafa vuruşu yaptı, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Konyaspor, 40. dakikada sol kanattan Moreno'nun şutuyla gol aradı, ancak top yandan auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

dakikada Ümraniyespor, Mrsic'in sol kanattan gönderdiği topa Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. dakikada ev sahibi takımın atağında Umut Nayır'ın gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı. 82. dakikada konuk ekip, Muriç'in sol kanattan ortası ve Diouf'un kafa vuruşuyla 1-1'lik beraberliği sağladı. dakikada Ümraniyespor, Kahraman Demirtaş'ın hatasını değerlendiren Onur Ayık'ın golüyle 2-1 öne geçti. Ancak, 90+7. dakikada Konyaspor, Ahmet Oğuz'un ortası ve Soner Dikmen'in kafa golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak:AA