Ümraniyespor Giresunspor maçı canlı izle! Ümraniyespor Giresunspor maçı şifresiz full izle! Spor Toto Süper Lig'i 37. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor evinde Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta iki takımda maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Peki Ümraniyespor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Giresunspor maçı izleme yolları neler? İşte tüm detaylar...

ÜMRANİYESPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Ümraniyespor-Giresunspor maçı beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

ÜMRANİYESPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE (Üyelik gerektirebilir)

ÜMRANİYESPOR GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Mustafa, Serkan, Sackey, Gheorghe, Onur, Sekidika, Umut Nayir

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Kuwas, Mejia, Görkem, Sainz, Bajic