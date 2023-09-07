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Alınan bilgiye göre, dün Tavukçuyolu Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonet, yolun sağ tarafındaki pilavcı dükkanının camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geri geri giden kamyonet yola çıkarak durdu.

Kaza sırasında dükkanının önünde oturan iş yeri sahibi ile 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince kaza yerinde önlem alınırken, yaralılar sağlık çalışanlarınca ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan kamyonetin şoförü ile yanında bulunan kişi emniyete götürülerek ifadelerine başvuruldu.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolda ilerleyen kamyonetin pilavcı dükkanının camına çarparak tekrar yola doğru geri geri gelmesi, yoldan geçen bir kadının ise son anda aracın altında kalmaktan kurtulması yer aldı. (AA)