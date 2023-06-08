T.C.

İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/641 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/641 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Site Mahallesi, 815 ada 48 parsel sayılı, 852,70 m² arsa miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina; 9. kat, 21 no’lu, daire nitelikli ve 1296/28900 arsa paylı bağımsız bölümünün tamamı satılıktır. 1 / 1 (Tam)

İmar Planı : Ümraniye İlçesi, Site Mahallesi, 31 pafta, 815 ada 48 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, (13.02.1998 - 15.03.1999 - 17.04.2012 - 14.07.2012 - 18.11.2012 - 15.05.2015 - 16.02.2016 - 21.04.2017) T.T.’li (Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı) dahilinde; H:4 kat irtifalı, ön behçe:3 m, arka bahçe:5 m, yan bahçe: 3 myapılanma şartlarında ayrık nizam ve konut alanında yer almaktadır. Plan notlarına göre ayrık ve ikiz nizam yapı adalarında net parsel alanı 700 m² ve üstündeki parsellerde planda çekme mesafeleri ve kat yüksekliği ile sağlanan toplam inşaat alanını geçmemek şartıyla max Taks:0,30 H:50,5 (15 kat) olarak uygulama yapılabilir. Parselin terki bulunmamaktadır.

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)

Ana Taşınmaz Özellikleri (Ümraniye İlçesi, Site Mahallesi, 815 Ada, 48 Parsel)

YAPI RUHSATI: Yeni Yapı Ruhsatı 16.04.2007 tarih ve 2007/7697 sayılı olduğu, Yeniden Yapı Ruhsatı 19.11.2007 tarih ve 2007/24985 sayılı olduğu görülmüştür. İmar dosyasında yapılan incelemede herhangi bir olumsuz evrağa rastlanmamıştır.

MİMARİ PROJE: 12.04.2007 tarih 2007/7697 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Ümraniye Tapu Müdürlüğünden temin edilmiş olup konum, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 2 kat ve yol üstü 10 katlı, 22 bağımsız bölüm içermekte olup, 3.108 m² inşa alanlı, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı projesi ile uyumludur.Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı mimari projesine göre; 2. bodrum katta; otopark, sığınak ve kapıcı dairesi, 1. bodrum katta; 2 adet daire, zemin katta; 2 adet daire ve bina girişi, 9 normal katta 2’şer daire olmak üzere ana yapıda toplam 22 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güneydoğu yönünden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi mantolamalı cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk alüminyum profildir.Yapıda 2 adet asansör, kapalı ve açık otopark bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. 815 Ada 48 Parsel, 852,70 m² yüzölçümlü ana taşınmaz Arsa niteliklidir. Parsel üzerinde 36 kapı numaralı Resul Ersoy Apartmanı isimli yapı bulunmaktadır.Konu taşınmazın da içerisinde bulunduğu yapı projesinde ve yerinde 2 bodrum, zemin, 9 normal kat olmak üzere toplam 12 kattan oluşmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri

(815 Ada 48 Parselde 9. normal kattaki 21 nolu daire)

Taşınmaz daire nitelikli ve 9. normal katta yer almaktadır.Adıvar Sokaktan sağlanan bina girişine göre sağ tarafta olup, kuzey, güney ve doğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 94 m² + 3 m² balkon (brüt 104 m² + 3 m² balkon) olarak tespit edilmiştir.Projesinde; antre, hol, mutfak, salon, 3 adet oda, balkon ve 2 banyo bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir.

Adresi : Site Mahallesi, Atay Caddesi, Adıvar Sokak, No: 36, Resul Ersoy Apartmanı, Kat: 9, D: 21 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 107 m2 brüt

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 11:31

02/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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