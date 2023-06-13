Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/92 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/92 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:

İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle, 17 Ada, 4 Parsel, F blok, 2. Kat, 54 ve 55Nolu Bağımsız Bölümler, Ana Taşınmaz Özellikleri: Taşınmazın 2981 sayılı kanun kapsamında alınmış olan Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yeni Yapı Ruhsatı birlikte olacak şekilde, 21.08.1987 tarih ve 141-45 sayfa , 87-3348 sayılı olduğu görülmüştür. Taşınmazın Tadilat Ruhsatı bulunmamaktadır. Taşınmazın İmar dosyasında yapılan incelemede 13.07.1998 tarih, 002/27 sayılı Yapı Tatil Tutanağında 2.blokta kaçak çekmek kat inşa edildiği, 03.11.2000 tarih, 0076/33 sayılı Yapı Tatil Tutanağında parsel içerisinde kaçak olarak çelik konstrüksiyondan yapı yapıldığı belirtilmiştir. Tutanaklara istinaden para cezaları ve yıkım kararlarının verildiği 20.08.1998 tarih, 2488 sayılı ve 07.12.2000 tarih, 3203 sayılı Encümen Kararları bulunmaktadır. İncelenen dosyada iskan tarihi sonrasında konu taşınmazlarla ilgili alınmış herhangi bir zabıt veya tutanağa rastlanmamıştır. 17.08.1987 tarih 87/3348 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Ümraniye Tapu Müdürlüğünden temin edilerek incelenmiş olup, konum teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır. Taşınmazın 2981 sayılı kanun kapsamında alınmış olan Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yeni Yapı Ruhsatı birlikte olacak şekilde, 21.08.1987 tarih ve 141-45 sayfa , 87-3348 sayılı olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu parselde 9 adet blok bulunmaktadır. Satış konu taşınmazların konumlu olduğu F Blok bina Yol altı 0 kat ve yol üstü 6 katlı, 95 bağımsız bölüm içermektedir. Parsel üzerindeki blokların tamamı için birlikte alınmış olan yapı kullanma izin belgesine istinaden yapıların 47823 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; zemin katta; 17 adet dükkan ve bina girişi, normal katların tamamında ise 78 adet dükkan bulunmaktadır. Binada toplam 95 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bloğun bina girişi mevcutta, binanın zemin katından ve güney yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğramalıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profildir. Taşınmazın konumlu olduğu İstanbul çarşısı parsel sınırları içinde açık otopark imkanı bulunmaktadır. Blokların genelinde zeminler mağaza-dükkan olarak, normal katlar ise atölye ve ofisler olarak kullanılmaktadır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle, 17 Ada, 4 Parsel, F blok, 2. kat, 54 Nolu Bağımsız Bölüm, Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz dükkan nitelikli ve 2.normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre 2. katta ve ön tarafta, orta sağdaki dükkan olarak bulunmakta olup, güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 68 m2 (brüt 72 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde dükkan ve wc hacimlerinden oluşmasına rağmen, mevcut durumda farklı bölümlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın mevcut durumda projesinde bina girişlerinin değiştirildiği ve yan tarafındaki 55 no.lu dükkan ile birleştirilerek ofis olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı olup, pencereleri PVC malzemelidir. Taşınmazın tamamında zeminler seramik kaplı olup, duvarlar plastik boyalıdır. Dükkanın site içerisine cepheli olduğu görülmüş olup, yaklaşık 6 m. cephesi bulunmaktadır. Borçlunun Taşınmazdaki hissesi tamdır.

Adresi : Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Yeni İstanbul Çarşısı Sitesi, F- Blok, No: 245F, Kat: 2,D:54, Uavt Kodu : 2209647706 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 15.472,00 m2

Arsa Payı : 768/524800

İmar Durumu :Vardır. (E-Satış Portalındaki ilanda ve Bilirkişi raporunda ayrıntılı gösterilmiştir.)

Kıymeti : 1.134.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle, 17 Ada, 4 Parsel, F blok, 2. kat, 55Nolu Bağımsız Bölüm,Bağımsız Bölümün Özellikleri:Taşınmaz dükkan nitelikli ve 2.normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre 2. katta ve ön tarafta, orta soldaki dükkan olarak bulunmakta olup, güneycephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 68 m2 (brüt 72 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde dükkan ve wc hacimlerinden oluşmasına rağmen, mevcut durumda farklı bölümlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın mevcut durumda projesinde bina girişlerinin değiştirildiği ve yan tarafındaki 54 no.lu dükkan ile birleştirilerek ofis olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı olup, pencereleri PVC malzemelidir. Taşınmazın tamamında zeminler seramik kaplı olup, duvarlar plastik boyalıdır. Dükkanın site içerisine cepheli olduğu görülmüş olup, yaklaşık 6 m. cephesi bulunmaktadır. Borçlunun taşınmazdaki hissesi tamdır.

Adresi : Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Yeni İstanbul Çarşısı Sitesi,F- Blok, No: 245F, Kat: 2,D:55, Uavt Kodu : 2202147951 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 15.472,00 m2

Arsa Payı : 768/524800

İmar Durumu :Vardır. (E-Satış Portalındaki ilanda ve Bilirkişi raporunda ayrıntılı gösterilmiştir.)

Kıymeti : 1.134.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:12

09/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.