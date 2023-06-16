Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1524 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1524 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle/Köy, KIZILKIRAN Mevkii, 4841 Parsel, Bodrum kat, 1 nolu, Nolu Bağımsız Bölüm.

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 4841 parsel sayılı, 180,29 m² arsa miktarlı 4 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın; bodrum kat, 1 nolu, Daire nitelikli ve 18/100 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi

İMAR DURUMU: Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün cevabi yazısında; "Bahse konu parsel " 20.11.2009 - 25.03.2011 - 17.04.2012 - 12.07.2013 - 15.01.2016 18.03.2016 - 17.03.2017 29.11.2021 t. tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye, Ihlamurkuyu, A.Dudullu, Y Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Plan kapsamında, E=1.30, Yençok:10 kat , ön bahçe: 5.00 mt., arka bahçe :3.00 mt., yan bahçe:3.00 m olmak üzere Ayrık Nizam Konut Alanı'nda kalmaktadır. E=1.30 yapılanma şartının geçerli olduğu parsellerde; parsel büyüklüğü 1200 m2 ve üzerind ise maks. TAKS=0.35'dur.Elektronik imar arşiv dosyalarında yapılan incelemede; 28.01.2014 tarih ve 2013/17435 say ile yeni yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüş olup tadilat ruhsatına rastlanmamıştır.

KONUMU: Ümraniye İlçesi, Parseller Mahallesi, 4841 parselde doğusunda Firuz Sokağına cepheli, diğer cephelerinde ise komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz, 27 kapı numaralı bina dahilinde, bodrum katta yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Asya Sitesi, Osmanlı Sitesi, Parseller Cami yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:(Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 4841 parsel)

28.01.2014 Tarih 2013/17435 Nolu Yeni Yapı Ruhsatı mevcuttur. Taşınmazın tamamı için 27.10.2018 tarihinde alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi ile Kat Mülkiyetine geçtiği anlaşılmıştır. Konu taşınmazın konumlu olduğu bina; Bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşmaktadır. Taşınmaz parsel üzerinde yer alan binada 4 adet mesken bulunmakta olup, betonarme tarzında inşa edilmiştir. Bina 4 katlı, 4 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi mimari projesine göre Firuz cephesinden zemin kattan sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; binanın Bodrum katta 1 adet daire, zemin katta 1 adet daire, bina girişi ve diğer Normal katlarda 1'er adet daireden oluşmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binada ısınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmıştır. Ana girişi demir doğramadır Taşınmazın yer aldığı bina 9 yaşındadır.

SATIŞA KONU BODRUM KAT, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Bilirkişi raporunda; " Taşınmaz Daire nitelikli ve bodrum katında yer almaktadır. Taşınmaz güney, doğu ve batı cephelidir. Bina girişi mimari projeye ve mahalline göre zemin kattan sağlandığı görülmüştür. Taşınmaz mahallinde 1 bağımsız bölüm nolu bodrum katta Daire vasıflı taşınmaz halihazırda boş vaziyettedir. Taşınmaz projesine göre; bodrum katı: net 46,29 m², brüt 52 m² alana sahiptir. Taşınmaz mimari projesinde bodrum Katında; Salon, mutfak, 1 adet yatak oda, antre ve banyo+wc alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın dış kapısı demir doğramadır. Taşınmazın pencereleri PVC doğramadır. Taşınmazın iç mekan özellikleri; zeminler laminat parke, kapılar amerikan panel doğrama, pencereler pvc doğrama, duvarlar saten boyalı ve kartonpiyerli, tavanlar tavan boyalı, ıslak hacimlerde yerler seramik, duvarlar fayans kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemidir." denilmektedir.

Adresi : Parseller Mahallesi, Firuz Sk., No:27 Ümraniye / İSTANBUL

Arsa Payı : 18/100

Kıymeti : 1.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: otopark bedeline ilişkin taahhütname, yönetim planı beyanları ile haciz ve ipotek şerhi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 14:00

09/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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