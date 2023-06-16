Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı ne zaman açılacak? Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında hangi istasyonlar olacak? İhalesi 2017’de yapılan ve 2018’de durdurulan hat İstanbullular tarafından uzun zamandan beri açılmayı bekliyor. 11 İstasyon ve 13 kilometrelik mesafeye sahip olan Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında çalışmalar hızlandı. Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı ne zaman açılacağına dair bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

İstanbul'un altyapısını geliştirme amacıyla devreye alınan birçok proje arasında, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı öne çıkmakta. 2017'de başlayan Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı inşaatına yılında ara verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden başlatılan Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı ne zaman açılacağı merak konusu.

Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı ne zaman açılacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının 2024 yılı içinde açmayı hedeflediklerini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına döşenecek ilk rayları kaynattı. İhalesi 2017’de yapılan ve 2018’de durdurulan hattı, yüzde 3-4 ilerleme seviyelerinde teslim aldıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Biz, gelir gelmez bir ilk finans kaynağını bulduk. Ekim 2019’da buraya start verdik. Yani. Aslında ‘Sıfırdan başladık’ diyebileceğimiz bir hat burası. Bu, Finans Merkezi için düşünülmüş önemli bir hat. Dolayısıyla, yani ‘Finans Merkezi’yle ilgili nasıl yapalım’ çabası böyle gümbür gümbür giderken, ne yazık ki bu metro hattı da 2,5 seneyi aşkın süre ihmal edilmiş. Hiçbir şey yapılmamış. Biz, bu hattı sıfırdan ele aldık. Ve sıfırdan, 3,5 senedir gümbür gümbür çalışıyoruz. Böyle anlatırsak, milletin hafızasına daha iyi kazınır. Bunları söyleyelim ki, millet, nasıl iş yürüttüğümüzü bir daha hatırlasın” dedi.

Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında hangi istasyonlar olacak?

Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı şu istasyonlardan oluşacak;

Göztepe 60.Yıl Parkı

Göztepe

Sahrayı Cedid

Yeni Sahra

Ataşehir

Finans Merkezi

Soyak Yenişehir

Atakent

Çarşı

Hastane

Kazım Karabekir

Günde yaklaşık 400 bin yolcunun seyahat edeceği hat; açıldığında, Göztepe İstasyonu, Halkalı-Gebze Yüzeyel Metro Hattı'na; Yeni Sahra İstasyonu, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı'na; Çarşı İstasyonu ise, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı'na entegre olacak şekilde. Bu sayede, Ümraniye, Ataşehir ve Göztepe gibi ilçeler arasında hızlı ve verimli bir ulaşım ağı oluşturulmuş oldu.

Yolculuk süresi toplamda 21 dakika olarak tahmin edilmekte. Tek yöne yolcu kapasitesinin 44 bin kişi olması, bu hattın ne kadar önemli bir toplu taşıma seçeneği olduğunu gösteriyor.