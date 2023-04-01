Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir video paylaştı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Çok değerli millet ittifakını destekleyen seçmenler bugün yapmış olduğum açıklama bir zorunlu açıklama. Çünkü Erdoğan’dan kurtulmak için Millet İttifakı’nı destekleyen bir kısım seçmenden sürekli bir istek geliyor bana. Bu isteğin temelinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının desteklenmesi var.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Millet İttifakı seçmeninden gelen isteğe aşağıda linki bulunan videolu açıklama ile cevap verdi: